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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 14:22 BJT

〔日本股市〕涨逾1%收在25日均线上方,受中国经济数据和法国标债提振

路透东京1月17日电---日本股市日经指数周二收涨,收於重要阻力位上方,因中国公布了好於预期的数据,且法国公债标售获得稳健买需,使投资者在标普调降欧元区多国评级之後感到宽慰.

日经指数.N225收涨1.1%至8,466.40点,升穿8,457点附近的25日移动均线.

东证股价指数.TOPX收涨0.9%至731.53.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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