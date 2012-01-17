〔中国股市〕沪综指收高4.2%创逾27个月最大单日涨幅,受宏观数据胜预期激励

路透北京1月17日电---中国股市沪综指周二大幅收高4.2%,创逾27个月最大单日涨幅.稍早公布的中国宏观经济数据优於预期,激励亚洲股市上涨,沪综指午盘放量大幅拉升,资源类股带领个股全面上扬.分析师预计,春节前大盘仍将震荡上行,但围绕2,300点将出现反复.

沪综指.SSEC收报2,298.376点,涨92.183点或4.18%.此前单日最大涨幅为2009年10月9日的4.76%.今日沪市A股成交额大幅增至772亿元人民币,上个交易日为428亿元.

华西证券分析师曹雪峰认为,中国去年四季度GDP增速胜於预期,以及地方养老金可能入市的消息,加上央行逆回购操作改善市场流动性,共同刺激A股大幅上涨.

国家统计局公布,四季度GDP同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,去年去年GDP增幅则为9.2%.中国经济如预期降温,而投资和消费等领域依然偏乐观,软着陆的迹象进一步显现.

资源类股领涨大盘,江西铜业(600362.SS)和中金黄金(600489.SS)均涨停.

亚洲市场亦受中国数据激励,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨2.11%,日股日经指数.N225涨1.05%.

"今天一根阳线修复了四连阴,但预计2,300点关口处压力较大,节前不一定能过,可能还会保持高位振荡的一个态势."湘财证券分析师徐广福称.

据中国证券报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资. [ID:nCN1340986]

中国央行稍早在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).明显低於二级市场的逆回购利率凸显了央行稳定市场的意图.[ID:nCN1341918]

沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,483.2点,涨4.93%,成交量为344,180手.(完)