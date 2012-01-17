《热点透视》中国外储消失的1,000亿美元似乎预兆不祥

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 王洋

路透香港1月16日电---中国的外汇储备中有1,000亿美元不知去向.数据显示去年第四季中国外汇储备下降至3.2万亿(兆)美元,是过去十年中首次出现季度下滑.如果非要说是热钱流出的话,就由人去说吧.不过实实在在的资本外逃或许是另外一种解读方式.

第四季中国外汇储备余额下降210亿美元.从表面上看,它本应该上升.期间通过贸易顺差流入中国的外汇约为480亿美元,还有约为280亿美元的外国直接投资(FDI).这导致出现了970亿美元不明资本流出--尽管中国对资本流动有着严格的管理.

在欧洲投资的损失可以为外储的下降给出一部分解释.如果按照四分之一外储投资於欧元资产来计算的话--中国对这一比例既不证实也不否认--同期欧元兑美元汇率3%的跌幅将使得外储减少240亿美元.再加上对外投资约为外资投资规模一半的因素,合理推断外储下降的规模应该在400亿美元.

由此算来这970亿美元的差额中有超过一半是非法资本流动.贸易是通常可以操作的渠道.制造业厂商可以少报出口商品的金额.由於不同国家间在贸易统计口径方面的差别,这种手法很难察觉.而一些资金通过所谓的"往返交易"(round-tripping trade)伪装成FDI来骗取税收优惠,使得情况变得更为复杂,当中有部分资金通过活跃的大陆-香港走私渠道进出.

资本为何出逃则是一个大问题.这或许仅仅表明2011年人民币兑美元升值5%後,投机客认为2012年人民币兑美元汇率升值速度会放缓,由此最好把热钱撤出中国,而不是留在那里.不过若是这种降幅反映出特权内幕人士对中国倚仗投资、贪腐横行的经济模式失去信心的话,那则大事不妙了.如果真如此的话,这可能标志着一个严重得多的转折的开始.(完)