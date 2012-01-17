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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 15:38 BJT

〔日本政经〕计划削减议员人数,为增税议案寻获支持--首相野田佳彦

路透东京1月17日电---日本首相野田佳彦周二表示:

* 日本需要在2015年前实现将基本财政赤字减半的目标

* 考虑组建政党联盟的时机不成熟

* 计划在议会例会上通过削减议员人数和政府雇员薪资的议案

* 日本和美国将举行有关制裁伊朗的工作级别会谈 (完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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