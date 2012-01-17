《中国金融分析》中国银行业坏账风险暴露系统性缺陷

记者 许贵卿 编译 李春喜/王翔琼/程琳

路透北京1月17日电---中国银行业的坏账问题,暴露了陈旧金融系统的诸多缺点.这套金融系统设计的初衷是俯首帖耳地根据政府经济政策放贷,而不是为了盈利.

问题的症结在於,外界愈发不相信官方对10.7万亿(兆)元人民币(1.7万亿美元)中国地方债的评估.中国政府在2008年末金融危机时推出了总额4万亿元人民币的经济刺激政策,导致地方政府债激增.

银行系统称,坏账率不足1%,而部分投资者认为这个数字太低,不可能是真实数据.因为在经济最疲弱时,银行敞开闸门大举放贷,以刺激经济增长.随着经济再度放缓,这意味着坏账风险也会随着上升.

"我与许多人交换看法,他们的观点都一致:他们不相信中国银行业公布的数据,"瑞穗证券亚洲驻香港分析师James Antos表示.

中国国家审计署本月稍早表示,发现地方债违规资金约5,300亿元人民币,这使投资者不禁产生疑问,还有多少问题要处理.

由於缺乏信息,投资者只能妄下结论.有人认为所有地方政府贷款都是坏账.而一些理智些的猜测则认为,坏账的规模在2-3万亿元人民币之间,而银行的不良贷款率可能自平均的1.1%增加至5%.

投资者最大的担忧是掩盖问题,这可能危及中国这个全球第二大经济体的金融稳定.

如果今年北京命令银行大举放贷支持经济,以及抵御欧洲经济放缓,问题会变得尤为严重.这使政府指导贷款的恶性循环愈演愈烈,由於缺乏有效的资信评估,最终导致坏账产生.

而更紧迫的风险是,贷款损失增加会打击银行净利润和资本金基础,迫使政府再次像10年前那样,注入巨资来支撑国有银行.

**乐观人士关注偿债**

乐观人士表示,北京当局将为债务买单,或让地方政府出售债券来偿还主要用於基础设施建设的贷款.投资者喜欢前一种选择,因为这个选项干净利落,但北京当局对此未表态.

市场厌恶这种不确定性,这也是为什麽中国银行股表现欠佳的一个原因.

据路透数据显示,中国股市上证180金融指数.SSE180FI在过去两年累计下降约37%後,中国银行类股的平均股价净值比(price-to-book ratio)为1.3,是印尼银行类股的一半.

香港私募股权公司DAC Financial Management执行合伙人David Madden表示,"过去三年的大量贷款无疑将变成坏账."该公司规模4.25亿美元.

"这不一定是通过最高水平的信用分析得出."

惠誉表示,中国累计的贷款增长约为55%,增速在世界新兴经济体中位居第二,仅次于白俄罗斯,比印度40%的增速快三分之一.

但中国银行业坚称坏账正在下降,而非上升.

据花旗数据显示,中国银行业的第三季加权平均不良贷款比率较前季下滑0.1%.印度银行业的加权平均比例则上升7.5%,部分归因于印度卢比INR=下跌.

不良贷款是指借款方至少在90天内未偿还的款项,已经或接近违约.

投资者怀疑,当资金匮乏的政府无法偿债时,银行业或会通过拒绝将这些贷款标注为不良贷款,从而隐瞒坏账.

然分析师表示,银行业已经或将悄悄通过延长期限来重组贷款,此举违反贷款在重组之前标记为不良贷款的最佳做法.

中国大型国有银行拒绝对此置评.

**受制於会计规定**

香港外资行一位不愿透露姓名的分析师称:"试图隐瞒不符合当前条件的贷款,这一点可不讨市场喜欢."

去年有五分之一的地方政府贷款到期,分析师称,若中资银行2011年财报中披露的不良贷款依然是低到令人惊羡的程度,那掩盖坏账这一点将更加显露无遗.财报将於3月公布.

银行或许会辩解称,他们190%的拨备覆盖率在全亚洲为最高.但是当银行确认的坏账金额调低时,也能获得养眼的拨备率.

北京普华永道的Margarita Ho表示,银行还受到中国会计规定的制约.

她说道:"中国会计规定不允许银行为基於未来事件的亏损计提准备金,无论这个事件发生的可能性有多高."

但部分投资者指出,实际情况是中国不良贷款规模超出其承认的数量,加之目前经济正在减速,如果北京方面再不拿出更给力的举措,中国金融稳定就岌岌可危.

"目前有点像是不到万不得已就对坏消息听之任之的样子,"Madden称,"但是我认为缓兵之计终究不是明智的办法."(完)