版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 15:13 BJT

〔标题新闻〕新加坡去年吸引137亿坡元固定资产投资,预计今年为130-150亿坡元--经济发展局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CH205]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐