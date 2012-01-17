版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 15:10 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚洲盘微跌,此前中国公布正面数据提振股市

路透东京1月17日电---美国公债周二在亚洲盘承压,收益率上涨,此前中国公布经济数据高於预期提振股市,暂时将欧债危机推出聚光灯下.

10年期公债收益率US10YT=RR报1.88%,略高於上周五北美市场尾盘的1.87%.美国市场周一因马丁路德金纪念日休市.

30年期公债收益率US30YT=RR报2.92%,亦是略高於上周五北美市场尾盘的2.91%

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐