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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 15:33 BJT

〔日本股市〕升破25日移动均线,之前中国公布经济数据优於预期(更新版)

(新增细节)

* 日经指数涨1%,升破关键的25日移动均线

* 建筑工程类股飙升

* 中国GDP数据略超预期,提振Fanuc

* Panasonic续跌

路透东京1月17日电---日经指数周二微升,重新站稳脚步,因在欧洲债券遭降评後,今日公布的中国经济成长数据优於预期,且法国标债获得稳定需求,令投资者感到宽慰.

建筑工程类股.ICNST.T扩大涨幅,升3.1%,因该类股最有可能受益於灾後重建支出,吸引投资者买入.

大林组(1802.T)、清水建设(1803.T)和鹿岛建设(1812.T)涨幅介於3-3.6%之间,总承包商飞岛建设(1805.T)暴涨37.5%,大末建设(1814.T)飙升57.8%.

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