〔日本股市〕升破25日移动均线,之前中国公布经济数据优於预期(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 日经指数涨1%,升破关键的25日移动均线
* 建筑工程类股飙升
* 中国GDP数据略超预期,提振Fanuc
* Panasonic续跌
路透东京1月17日电---日经指数周二微升,重新站稳脚步,因在欧洲债券遭降评後,今日公布的中国经济成长数据优於预期,且法国标债获得稳定需求,令投资者感到宽慰.
建筑工程类股.ICNST.T扩大涨幅,升3.1%,因该类股最有可能受益於灾後重建支出,吸引投资者买入.
大林组(1802.T)、清水建设(1803.T)和鹿岛建设(1812.T)涨幅介於3-3.6%之间,总承包商飞岛建设(1805.T)暴涨37.5%,大末建设(1814.T)飙升57.8%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。