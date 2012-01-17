版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 16:00 BJT

〔欧洲央行〕委员诺沃特尼表示,ECB内部仍对购债存在疑虑

路透柏林1月17日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二在媒体中表示:

* ECB考虑买入主权债的替代选项,但暂时不会停止证券市场计划(SMP)

* 普遍意识到有干预的必要,但ECB委员会内部仍对购债存在疑虑

* 央行过去几个月已采取明确的降息和提振流动性措施,现在我们需要先看措施效果再决定进一步措施

* 我们需要考虑欧洲稳定机制(ESM)是否必需AAA评级 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐