〔欧洲央行〕委员诺沃特尼表示,ECB内部仍对购债存在疑虑

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透柏林1月17日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二在媒体中表示:
* ECB考虑买入主权债的替代选项,但暂时不会停止证券市场计划(SMP)
* 普遍意识到有干预的必要,但ECB委员会内部仍对购债存在疑虑
* 央行过去几个月已采取明确的降息和提振流动性措施,现在我们需要先看措施效果再决定进一步措施
* 我们需要考虑欧洲稳定机制(ESM)是否必需AAA评级 (完)
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。