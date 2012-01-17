〔中国票据市场〕转贴利率震荡,市场持乐观预期削弱资金成本跳涨影响

路透上海1月17日电---中国票据市场转贴利率周二窄幅震荡.虽然今日回购利率持续跳涨,但市场坚定看好春节後票市走势,抑制转帖利率上行动力.同时受节日效应影响,票据交易活跃性减弱,亦令票市持稳.

交易员表示,虽然存在资金价格跳涨及监管层出台整顿票据信托政策的利空因素,但恰逢年初,金融机构信贷规模相对充裕,且市场普遍预期,2012年信贷规模将较2011年增长及春节後资金面的回暖.多空角力下,票市呈现小幅震荡.

"近期资金面是紧,但是远期看,2012年信贷规模微增,以及年後资金面回暖都是利好(票市)的."东北一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二继续跳涨.纵有央行连续逆回购操作出手相助,但资金在各机构间流动仍需时间,市场人士实际感觉到的资金面紧张依旧.[ID:nCN1341964]

中国总理温家宝在日前举行的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.[ID:nCH0092873]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3712/7.9620 8.5823/8.2209 9.7200/9.1385

上日 8.3792/7.9687 8.6285/8.2544 9.7364/9.1549

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变动 -0.80/-0.67 -4.62/-3.35 -1.64/-1.64

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2243%,较上一个交易日6.2217%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4453/3.3843 3.4430/3.3730

上日 3.4063/3.3413 3.3984/3.3290

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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