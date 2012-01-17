〔表格〕外资在韩国股市买超3,969亿韩元,为连续第六天买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔1月17日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,969亿韩元,为连续第六天买超,期间买超金额为12,919亿韩元(11.2亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月17日 396.9 96.7 -676.6
1月16日 6.3 58.0 140.6
1月13日 604.5 391.4 -337.5
1月12日 169.9 112.7 -274.1
1月11日 112.4 71.1 -85.8
1月10日 28.9 189.3 -537.0
1月 9日 -77.5 52.2 347.1
1月6日 -47.2 -69.9 303.9
1月5日 -37.3 262.3 -230.8
1月4日 298.3 99.5 -392.1
1月3日 321.8 277.3 -971.0
1月2日 -100.5 232.2 7.2
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
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本月以来 1,676.4 1.772.7 -2,682.7
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今年以来 1,676.4 1.772.7 -2,682.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。