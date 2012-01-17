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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 15:42 BJT

〔金属期市〕伦铜连续第二日上涨,受好於预期的中国数据提振

路透吉隆坡1月17日电---伦铜周二连续第二日上涨,因之前中国公布的经济数据显示,国内生产总值(GDP)增幅快於预期,缓解了中国金属需求将在欧债危机肆虐之际下滑的担忧.

0705GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.7%,报每吨8,227.75美元,扩大上日涨幅.本月以来,期铜价格已经上涨逾8%,而2011年下跌21%.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨2.7%,报每吨59,930元人民币($9,500美元).

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