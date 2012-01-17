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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 15:50 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:空头回补提振欧元升至日高,受中国经济数据激励

0736GMT---欧元兑美元EUR=在欧洲市场盘初升0.7%至日高1.2758,之前中国公布GDP数据带动一些冒险需求.

欧元/日圆EURJPY=R涨0.3%至97.70日圆,因在标普上周五调降多个欧元区国家债信评等後,欧元全线下跌,投资者锁定获利,但EFSF遭降评几乎未影响市场.

欧元以及其他风险较大货币上涨,推动美元指数.DXY跌0.5%至81.040,澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4兑美元均涨约0.9%,

比利时、西班牙、希腊和EFSF今日稍後将标售债券,若需求疲弱,可能打压欧元下跌.(完)

--编译 李爽;审校 田建华

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