〔新闻稿〕台湾非科技业於2012年陷入衰退的风险升高--标准普尔

(以下内容摘自标准普尔发布的新闻稿)

台北1月17日电---标准普尔在近期公布的一篇名为"产业分析:台湾非科技业2012年上半年面临衰退风险"的评论中指出,渐趋微薄的获利率与偏弱的需求将使台湾非科技业者2012年面临衰退的可能性升高.

全球对非科技业产品的需求在2011年下半年期间明显滑落,主要是受到持续升高的主权债务问题与不确定的全球经济前景影响.另外,偏高且仍在上扬的原材料成本持续压缩业者原已微薄的获利空间,也增加了非科技业面临的挑战.

标准普尔分析师许智清表示,"受评非科技业者要在未来几季中继续维持其信用结构时所面临的压力将日益升高.转趋疲弱的需求与上扬的大宗物资价格已削弱了受评非科技业者2011年下半年的营业利益率表现."不过,许智清指出,"我们认为，在相对稳定的国内经济、强健的金融体系流动性、以及台湾政府的整体支持态度下，非科技业发生信用品质大幅恶化的可能性并不高."

欧美主权债务问题导致的经济不确定性,可能会对台湾非科技业未来两季的信用结构造成明显压力.而本身财务杠杆比率偏高或缺乏规模竞争优势之企业,将更是身处在高度风险之下.另外,中国政府为对抗通膨而持续采取的经济降温政策,也已降低了与不动产开发、基础建设以及耐久财(耐用品)等相关之原物料的需求.

许智清表示,"我们预估,如果全球经济景气在2012年当中明显衰退,则台湾的货柜航运、建筑材料与塑化业者的信用品质可能出现较为明显的恶化."许智清指出,"台湾的化学与钢铁业者对欧洲及美国的直接出口有限,但中国大陆是主要的出口市场所在.惟中国政府为控制通膨而实施的经济降温政策,以及主权债务危机造成的连锁效应,近来已减缓了中国大陆出口行业对钢铁与化学产品的需求."

该篇报告指出,在台湾的化学与钢铁业中缺乏与上游原材料生产整合的业者,其获利空间可能会因石油、燃煤与铁矿价格偏高而进一步受压.另外,较高的燃料价格可能也会使运输业的获利空间遭到压缩,因为在激烈的竞争与需求偏弱影响下,运输业者可能无法将大部分上扬的燃料成本转嫁予客户承担.

该报告提到,除了偏高的原材料价格外,未来几季中,电信、化学与发电等方面的业者,可能也会因政府的干预行动而面临获利空间遭压缩的局面.(完)