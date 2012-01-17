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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 15:57 BJT

〔新兴汇市〕多数新兴亚币上涨,受空头回补与中国数据提振

路透新加坡1月17日电---多数新兴亚洲货币周二上涨,受空头回补与外资买盘提振,因中国公布的经济数据好於预期,帮助缓解了欧债危机打击全球经济的担忧.

标普下调欧洲金融稳定机构(EFSF)评级,对货币投资者影响不大,因市场对此普遍已有预期.而法国周一标债结果良好的消息受到市场欢迎.

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