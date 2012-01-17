〔中国新债〕天津滨海中小企业2月1日将发行1亿元集合票据,期限三年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月17日电---中国天津市亚安科技股份有限公司等五家企业周二联合公告称,将於 後周三(2月1日)簿记建档发行1亿元人民币天津滨海高新技术中小企业集合票据,期限三年. 联合发行人还包括,天津市亚安科技股份有限公司、天津海泰数码科技有限公司、天津天大 天久科技股份有限公司、天津市津荣天宇精密机械有限公司和天津天地伟业数码科技有限公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 天津滨海高新技术 1 1 3 2/1簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/6 中小企业集合票据 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 曹巍浩; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。