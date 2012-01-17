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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:10 BJT

〔中国新债〕天津滨海中小企业2月1日将发行1亿元集合票据,期限三年

路透北京1月17日电---中国天津市亚安科技股份有限公司等五家企业周二联合公告称,将於
後周三(2月1日)簿记建档发行1亿元人民币天津滨海高新技术中小企业集合票据,期限三年.

  联合发行人还包括,天津市亚安科技股份有限公司、天津海泰数码科技有限公司、天津天大
天久科技股份有限公司、天津市津荣天宇精密机械有限公司和天津天地伟业数码科技有限公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 天津滨海高新技术 1       1      3    2/1簿记建档    浦发银行     AA       2/3         2/6
 中小企业集合票据  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 曹巍浩; 审校 黄凯

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