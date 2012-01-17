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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:02 BJT

《外汇动态》欧元兑美元反弹或止步于1.2780美元

0753GMT--欧元兑美元EUR=反弹暂时止步于1.2750美元,这是欧元从1.2877跌至1.2624美元的50%回档位.

61.8%费波纳奇回档技术位在1.2780,或能解释关於亚洲日内在该水准获利了结的传言.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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