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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:03 BJT

〔欧洲汇市〕澳新货币兑美元触及两个半月高位,中国数据提振冒险意愿

路透伦敦1月17日电---澳元与新西兰元周二兑美元双双触及两个半月高位,此前中国公布的经济增长数据优於预期,激励冒险意愿.

欧洲早盘时段,澳元兑美元AUD=D4升至去年11月初以来高位1.0430美元,日内上涨1.2%,澳元兑欧元亦触及纪录高位.

新西兰元兑美元NZD=D4升1.1%,一度升至0.8016美元,为11月1日以来最高.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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