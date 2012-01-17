〔韩国个股〕浦项钢铁将以16亿美元收购澳洲Roy Hill Holdings股权

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透首尔1月17日电---韩国浦项钢铁(005490.KS)周二称:
* 以1.8万亿韩元收购ROY HILL HOLDINGS股权
* 将持有ROY HILL HOLDINGS的15%股权,交易以现金结算
* 浦项2011年实现净利3.27万亿(兆)韩元
* 浦项2011年营业利润为4.2万亿韩元
* 浦项2011年实现营收39.2万亿韩元
* 浦项年底每股派息7,500韩元
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。