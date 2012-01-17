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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 16:06 BJT

〔韩国个股〕浦项钢铁将以16亿美元收购澳洲Roy Hill Holdings股权

路透首尔1月17日电---韩国浦项钢铁(005490.KS)周二称:

* 以1.8万亿韩元收购ROY HILL HOLDINGS股权

* 将持有ROY HILL HOLDINGS的15%股权,交易以现金结算

* 浦项2011年实现净利3.27万亿(兆)韩元

* 浦项2011年营业利润为4.2万亿韩元

* 浦项2011年实现营收39.2万亿韩元

* 浦项年底每股派息7,500韩元

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