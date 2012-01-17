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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:15 BJT

《外汇动态》澳元/美元的上档走势开启

0748GMT---澳元/美元AUD=D4小幅升穿200日移动均线,多头将此视之为振奋的好消息.不过,澳元只有收在1.0410美元上方才能确认此次突破的有效,并可能进一步上看1.0600水准.澳元曾在去年10月31日触及1.0612的高点.

仓单情况显示,停损单数量超过卖单,直到1.0445-50区域,卖单才回归力量.强劲的技术阻力位目前落在1.0446,此为11月3日高点.更进一步的阻力和卖压预计将在1.0470-75浮现.逢低买盘大行其道,技术支撑位在1.0350美元(1.0352是1月10日高点),或协助初步测试1.0500.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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