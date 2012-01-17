《外汇动态》澳元/美元的上档走势开启

0748GMT---澳元/美元AUD=D4小幅升穿200日移动均线,多头将此视之为振奋的好消息.不过,澳元只有收在1.0410美元上方才能确认此次突破的有效,并可能进一步上看1.0600水准.澳元曾在去年10月31日触及1.0612的高点.