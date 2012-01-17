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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:17 BJT

〔韩国汇市〕韩元受中国乐观经济数据支撑上涨,公债价格下跌

路透首尔1月17日电---韩元KRW=周二攀升,受中国经济数据好於预期提振,且相对而言未受标普调降欧洲金融稳定机构(EFSF)债信评级影响.

韩元兑美元KRW=KFTC当地收盘价报1,145.5,升近1%,周一收盘价报1,154.7.

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