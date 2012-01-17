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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:19 BJT

《外汇动态》大量期权到期,料锁定欧元/瑞郎的汇价

0803GMT---今日有超过30亿欧元、执行价1.2100的欧元/瑞郎EURCHF=期权到期,因此极短线的汇价料随现汇而动.否则,要想挑动呈现区间格局的市场,或者需要突破1.2050的障碍防线,或是需要打破1.2130的强劲技术阻力(此为1月12/13日高点).多数交易员仍然乐于逢低买进,并且将瑞士央行作为後盾来保护他们的停止位.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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