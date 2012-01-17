〔中国债市〕现券收益率涨势放缓,央行逆回购施援手纾困资金面窘境

路透上海1月17日电---中国银行间债市周二现券收益率涨势放缓.央行启动逆回购纾困资金面窘境,虽然并未完全缓解紧张态势,但情况已略有好转,短券抛压回落令其收益率涨幅放缓,部分期限中长债收益率甚至微幅走低.

交易员并表示,稍早公布的去年四季度GDP等数据好於预期,春节前调降存款准备金率的可能性已降低,没有进一步利好的支撑,预计春节前债市将维持盘整的态势.

"一天都在忙着打电话借钱,下午略微好一点了,只要价钱出的高,还是能接到一些."上海一银行交易员称."春节前债市不会有大的变动,现在节前降准备金率的可能性不大了."

该交易员并表示,鉴於去年四季度GDP等数据好於预期,且距离春节假期时间也所剩无几,央行节前调降存款准备金率的可能性很小,债市缺乏利好刺激,再加上近期流动性偏紧,买气不兴令其难以摆脱目前的盘整走势

中国去年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但高於路透调查中值8.7%的水平.2011年度GDP同比增幅达9.2%.[ID:nCN1341706]

央行公告显示,稍早在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).[CN/MMTCN]

剩余期限约0.9年的央票1101094券最新双边报tCN1101094=CFXM在3.5099%/3.4981%,上日尾盘为3.4950%/3.4799%.剩余期限近10年的固息国债110019的最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4200%/3.3950%,上日尾盘报3.4300%/3.3900%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 7.5012 7.1468

上日 5.5826 6.1644

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4990/3.4420

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7321/2.6761

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5768/3.5138(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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