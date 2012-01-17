〔中国债市〕人民币利率互换续升,央行逆回购利率推高短期资金价格水平

路透上海1月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续升,尽管央行通过公开市场逆回购向市场注资,且利率低於时下二级市场水平,但市场认为该利率水准亦为未来半个月的资金成本设了下限,即便节後资金回流,货币市场利率料难以同步回落,致使IRS报价集体上行.

"逆回购的利率是差不多5.5%的水平,大行拿到钱肯定不会亏本出嘛,基本上都是加点再出,也就是说未来半个月回购(利率)都在这个水平以上,"上海一银行交易员称.

春节前中国金融市场缺"血"严重,中国周二央行通过逆回购向市场注资1,690亿元;而5.47%的逆回购利率明显低於二级市场凸显了央行稳定市场的意图.[ID:nCN1341918]今年春节假期为1月22日-1月28日.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二继续跳涨.纵有央行连续逆回购操作出手相助,但资金在各机构间流动仍需时间,市场人士实际感觉到的资金面紧张依旧.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.6133/3.7550 3.0314/3.1257 2.8914/2.9857 2.9814/3.0757 2.9120/3.2480

周一 3.5550/3.6967 3.0150/3.1079 2.9200/3.0157 3.0057/3.1043 2.9400/3.2460

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变动+0.0583/+0.0583 +0.0164/+0.0178 -0.0286/-0.0300 -0.0243/-0.0286 -0.0280/+0.0020

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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