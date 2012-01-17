〔外汇期权〕欧元/美元现汇反弹,期权波动率回落--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR伦敦1月17日电---欧元/美元现汇脱离高於1.2600障碍位的16个月新低,上演一波亮丽的反弹,升向1.275左右,尽管欧元区多国和EFSF遭降评.
欧元/美元期权波动率回落,一个月期价平期权波动率从周一早盘的12.5%高位回落至12.1%.三个月期价平期权从12.8%回落至12.6%,一年期期权报13.5%.
一个月期/delta值0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)报0.6/0.9%,偏向于欧元卖权,从上周所及一年新低0.6%升至0.9%.
一个月期澳元/美元期权关注过去几周所及近11.9%的数月新低,昨日报12.8%,因现汇在亚洲市场最终清除上档障碍1.0400.
一个月期英镑/美元期权波动率周五在8.6-9.4%之间交投,目前报9.2%;一个月期欧元/英镑波动率为8.0%,一度从7.6%反弹至8.4%.
欧元/瑞郎期权波动率守在1月初高位(一个月期波动率从上周所及20个月低点4.25%反弹至5.7%),但可能开始回落.
一个月期欧元/日圆期权波动率从12.5%回落至12.3%,因97.00的障碍位暂未失守.美元/日圆期权波动率方面,一个月波动率从7.15%降至6.9%,三个月期波动率则从8.15%降至8.05%.一年期亦从10.85%降至10.8%.(完)
--编译 李爽; 审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。