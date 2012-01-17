〔外汇期权〕欧元/美元现汇反弹,期权波动率回落--IFR

IFR伦敦1月17日电---欧元/美元现汇脱离高於1.2600障碍位的16个月新低,上演一波亮丽的反弹,升向1.275左右,尽管欧元区多国和EFSF遭降评.

欧元/美元期权波动率回落,一个月期价平期权波动率从周一早盘的12.5%高位回落至12.1%.三个月期价平期权从12.8%回落至12.6%,一年期期权报13.5%.

一个月期/delta值0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)报0.6/0.9%,偏向于欧元卖权,从上周所及一年新低0.6%升至0.9%.

一个月期澳元/美元期权关注过去几周所及近11.9%的数月新低,昨日报12.8%,因现汇在亚洲市场最终清除上档障碍1.0400.

一个月期英镑/美元期权波动率周五在8.6-9.4%之间交投,目前报9.2%;一个月期欧元/英镑波动率为8.0%,一度从7.6%反弹至8.4%.

欧元/瑞郎期权波动率守在1月初高位(一个月期波动率从上周所及20个月低点4.25%反弹至5.7%),但可能开始回落.

一个月期欧元/日圆期权波动率从12.5%回落至12.3%,因97.00的障碍位暂未失守.美元/日圆期权波动率方面,一个月波动率从7.15%降至6.9%,三个月期波动率则从8.15%降至8.05%.一年期亦从10.85%降至10.8%.(完)