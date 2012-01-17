〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,国内经济数据强於预期提振非美货币(更新版)

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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* 人民币兑美元小幅收涨
* 国内数据强於预期提振非美货币
* 大量结汇需求,亦支撑人民币走势
路透上海1月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收涨.中国2011年第四季度国内生产总值(GDP)增速强於预期,非美货币得以提振.而近期大量的结汇需求,亦对人民币走势形成支撑.
"(GDP数据导致)Risk on,然後非美狂涨,人民币这边就砸(美元)."上海一银行交易员指出.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3150 6.3106 6.3230 6.3250 6.3306 6.3165
北京一银行交易员指出,人民币贬值风波在逐渐平息,大量结汇需求又重新涌现,并成为主导近期市场走势的重要因素之一.不过,考虑到今日汇价与中间价相差已逾百点,继续大幅上涨的动力在弱化.
国家统计局稍早公布,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期,全年GDP增长9.2%.[ID:nCN1339410]
东京汇市欧元周二因空头回补而上涨,风险性资产普遍获得支撑力道,因数据显示中国第四季经济成长放缓状况低於预期一民.[FRX/CN]
以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3070/10 6.3160
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2964/26 6.3085
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水361点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3511元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。