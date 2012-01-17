〔标题新闻〕ECB管委诺沃特尼称希腊债务危机要靠希腊和其他欧洲政府解决,而非ECB的工作

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%

路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)