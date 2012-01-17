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债券 | 2012年 1月 17日 星期二 16:48 BJT

〔标题新闻〕ECB管委诺沃特尼称希腊债务危机要靠希腊和其他欧洲政府解决,而非ECB的工作

注:ECB为欧洲央行的英文简写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nV9E7M3013]

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