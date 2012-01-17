中国城镇人口首次超过农村人口

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月17日电---中国国家统计局的数据显示，中国城镇人口去年首次超过农村人口。这一人口数据里程碑也凸显出中国劳动力供应的紧张。

国家统计局表示，至2011年年底，中国大陆总人口为13.47亿人，其中城镇人口所占比例为51.27%。

联合国表示，全球总人口约70亿，其中大约51%的人生活在城市。

相比之下，印度城市居民所占比例为30%，美国的城市人口比例则高达82%。

过去三十年中国经济快速发展，众多农村人口背井离乡前往城市寻求收入更好的工作，城市化进程非常快。

数据显示，仅2011年一年，中国的农村人口就减少了1,460万。