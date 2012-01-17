中国城镇人口首次超过农村人口

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月17日电---中国国家统计局的数据显示，中国城镇人口去年首次超过农村人口。这一人口数据里程碑也凸显出中国劳动力供应的紧张。
国家统计局表示，至2011年年底，中国大陆总人口为13.47亿人，其中城镇人口所占比例为51.27%。
联合国表示，全球总人口约70亿，其中大约51%的人生活在城市。
相比之下，印度城市居民所占比例为30%，美国的城市人口比例则高达82%。
过去三十年中国经济快速发展，众多农村人口背井离乡前往城市寻求收入更好的工作，城市化进程非常快。
数据显示，仅2011年一年，中国的农村人口就减少了1,460万。
但中国的城市化速度正在放缓，令劳动力供应紧缺。另外，中国的老龄化问题亦增加劳动力供应的压力。(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。