版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 17:26 BJT

〔全球金市〕2011年全球黄金供应和需求增长2%,至4,436吨--GFMS

路透伦敦1月17日电---金属资讯公司--汤森路透GFMS表示:

* 2011年全球黄金供应和需求增长2%至4,436吨

* 2011年央行黄金购买量估计增长四倍至430吨

* 2011年金矿产量增长3.8%至2,812吨的纪录高位.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐