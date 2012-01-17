〔表格〕LME金属库存最新变化--1月17日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受益于日圆走软及库存偏低
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
路透伦敦1月17日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 353,425 -1,150
锡 10,935 -225
铅 351,075 -1,125
锌 834,700 +17,975
铝 5,006,525 +39,075
镍 92,034 -198
铝合金 138,360 -20
NASAAC 156,280 -240
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 李爽;审校 田建华
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
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