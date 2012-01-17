《外汇动态》空头对欧元/美元的温和反弹无动于衷

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0854GMT---欧元/美元EUR的空仓已经达到极度水准,但近期的反弹走势太轻微了,无法动摇空头并促使人气发生改变.投机者因此乐于继续保持空仓并逢高卖出.
若是欧元能升到21日移动均线切入位1.2892上方,或许可以改变这种局面.但在那之前,投机者最行之有效的策略恐怕还是看空.对冲基金和短线买盘在今日给了那些潜在卖方更好的入场机会.据闻在1.2780有大量卖单(此处是1.2879-1.2624的61.8%回档位).期权卖单挂在1.2800.中长期投资大户和宏观基金的仓单则汇集在1.2840-60区域.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。