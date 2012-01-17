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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 17:21 BJT

《外汇动态》空头对欧元/美元的温和反弹无动于衷

0854GMT---欧元/美元EUR的空仓已经达到极度水准,但近期的反弹走势太轻微了,无法动摇空头并促使人气发生改变.投机者因此乐于继续保持空仓并逢高卖出.

若是欧元能升到21日移动均线切入位1.2892上方,或许可以改变这种局面.但在那之前,投机者最行之有效的策略恐怕还是看空.对冲基金和短线买盘在今日给了那些潜在卖方更好的入场机会.据闻在1.2780有大量卖单(此处是1.2879-1.2624的61.8%回档位).期权卖单挂在1.2800.中长期投资大户和宏观基金的仓单则汇集在1.2840-60区域.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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