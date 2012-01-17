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市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 17:30 BJT

《外汇动态》德国商业银行相关预估显示欧元卖单密度大於买单

0909GMT---德国商业银行表示,其对欧元兑美元净买卖单的分布估算显示,1.2761左右的欧元卖单密度大於买单.

该行分析师在报告中称,"挂单分析因此表明,欧元兑美元目前遭遇卖压."

"1.2680水准附近的买卖单密度相当,这表明该区域的下档将失去动力."

欧元兑美元EUR=上升0.7%,报1.2755,从日高1.2771回撤.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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