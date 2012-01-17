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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 17:52 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯控告五位审计师,最高索赔10亿日圆

路透东1月17日电---日本奥林巴斯(7733.T)周二表示,已控告五名前任及现任审计师,最高索赔10亿日圆,因这些审计师为13年假造帐目背书.

奥林巴斯周二向东京地方法院提出诉讼控告五人,稍早一个非官方的专家小组判定,跨国会计集团毕马威及安永在奥林巴斯的会计丑闻中没有责任.

会计所的责任问题仍有待官方审查.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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