〔日本个股〕奥林巴斯控告五位审计师,最高索赔10亿日圆

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透东1月17日电---日本奥林巴斯(7733.T)周二表示,已控告五名前任及现任审计师,最高索赔10亿日圆,因这些审计师为13年假造帐目背书.
奥林巴斯周二向东京地方法院提出诉讼控告五人,稍早一个非官方的专家小组判定,跨国会计集团毕马威及安永在奥林巴斯的会计丑闻中没有责任.
会计所的责任问题仍有待官方审查.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
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新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。