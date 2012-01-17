版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 17:23 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌兑美元上涨,稍後将公布12月CPI数据

* 英镑兑欧元下跌,英国通胀数据公布前市场谨慎

* 预计英国12月CPI增幅下滑,提升实施更多QE的可能性

* 中国公布GDP数据後,英镑兑美元上涨

路透伦敦1月17日电---周二英镑兑欧元下跌,0930GMT英国将公布12月消费者物价指数(CPI)数据,预计数据会显示英国通胀率下滑,这将增加英国央行倾向於实施更多量化宽松(QE)措施的可能.

不过英镑兑美元上涨,追随欧元和其他风险货币走势,此前中国公布数据显示第四季经济增速放缓小於预估,缓轻对全球经济的担忧.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐