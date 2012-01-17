〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌兑美元上涨,稍後将公布12月CPI数据

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
* 英镑兑欧元下跌,英国通胀数据公布前市场谨慎
* 预计英国12月CPI增幅下滑,提升实施更多QE的可能性
* 中国公布GDP数据後,英镑兑美元上涨
路透伦敦1月17日电---周二英镑兑欧元下跌,0930GMT英国将公布12月消费者物价指数(CPI)数据,预计数据会显示英国通胀率下滑,这将增加英国央行倾向於实施更多量化宽松(QE)措施的可能.
不过英镑兑美元上涨,追随欧元和其他风险货币走势,此前中国公布数据显示第四季经济增速放缓小於预估,缓轻对全球经济的担忧.
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
0820GMT - * 欧元/英镑在亚洲时段测试0.8590，之前升穿0.8587(周三高位) * 2月17日高位0.8590。英国制造业PMI数据不及预期，推动欧元/英镑升至0.8587 * 如果欧元区2月通胀率升穿2%，有进一步涨至0.8610-20的空间 * 通胀数据将于1000GMT公布 * IG Metall工会表示，德国纺织工人将获得4.4%的加薪 * 特雷莎梅退欧计划遭遇阻力，上议院投票要求提出修正案 (完) (编译 李爽 审校 艾茂林)