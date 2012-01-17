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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 17:35 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*山西煤销      25       10         前七年5.94%    AAA     1/18-1/20        海通证券  
集团        (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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天津市政        9        6           8.00%        AA      1/18-1/19     中信建投证券  
建设集团    (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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常熟城市经营   12        7           8.00%        AA      1/16-1/18        国信证券  
投资公司              (第3年起每年按20%偿还本金)
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襄阳建投        15        7           8.12%       AA      1/12-1/18        长江证券
                      (第3、4、5、6、7年末每年偿还20%债券本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩
 
 
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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