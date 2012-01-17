〔中港股市〕沪指带动港股双双大幅收高,受中国GDP激励

路透香港1月17日电---中国股市沪综指周二大幅收高4.2%,创逾27个月最大单日涨幅.稍早公布的中国宏观经济数据优於预期,激励亚洲股市上涨,沪综指午盘放量大幅拉升,资源类股带领个股全面上扬.分析师预计,春节前大盘仍将震荡上行,但围绕2,300点将出现反覆.

国家统计局公布,四季度GDP同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,去年去年GDP增幅则为9.2%.中国经济如预期降温,而投资和消费等领域依然偏乐观,软着陆的迹象进一步显现.

沪综指.SSEC收报2,298.376点,涨92.183点或4.18%.此前单日最大涨幅为2009年10月9日的4.76%.今日沪市A股成交额大幅增至772亿元人民币,上个交易日为428亿元.

"今天一根阳线修复了四连阴,但预计2,300点关口处压力较大,节前不一定能过,可能还会保持高位振荡的一个态势."湘财证券分析师徐广福称.

港股周二收高,受内地市场强势提振.此前中国公布数据显示,2011年最後一季国内生产总值(GDP)成长高於预期,即使增幅为两年半来最低.恒生指数.HSI收高3.24%至19,627.75点.恒生国企指数.HSCE大涨4.51%至10,962.42点.

周二成交量创下12月1日以来新高,但与北京当局三年来首度调降商业银行存准率次日的成交量水准低了约三成.恒生指数突破19,242点的阻力,这是上周阻碍攻势的位置,下道目标为近20,100点的11月高点.

**资源类股大涨**

沪市资源类股领涨大盘,江西铜业(600362.SS)和中金黄金(600489.SS)均涨停.

港股资源相关个股同样领涨,但多位交易商表示涨势有很大部分是源於空头回补,部分投资人则逢高抛售多头仓位.

中国铝业(2600.HK)大涨8.1%,成交量较30日均量高出一倍有余;中国铝业2011年股价大跌超过52%.中国建材(3323.HK)跳升10.9%,安徽海螺水泥(0914.HK)大涨9.9%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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