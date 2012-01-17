〔日本金融〕12月股票基金出现连续第三个月资金净流出,为近13年来首次

路透东京1月17日电---日本股票型共同基金12月出现连续第三个月资金净流出,这种情况为近13年来首次,欧债危机和日圆升值促使规避风险的散户投资者卖出而致其表现不佳.

据日本投资信托协会表示,股票投资信托基金12月净流出444亿日圆(5.788亿美元).上月净流出2,737亿日圆,资金净流出规模创三年来最大.

股票信托基金为连续第三个月净流出资金,为1999年2-4月期间以来首次出现.

该协会副总裁Fumio Inui在有关月度数据召开的新闻发布会上称,"投资者一直克制买入投资信托基金,主因该基金全年表现欠佳."

12月整体投资信托基金净流出779亿日圆,为连续第二个月净流出资金,且是2009年2-3月期间以来的首次.(完)