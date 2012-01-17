〔日本金融〕12月股票基金出现连续第三个月资金净流出,为近13年来首次

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京1月17日电---日本股票型共同基金12月出现连续第三个月资金净流出,这种情况为近13年来首次,欧债危机和日圆升值促使规避风险的散户投资者卖出而致其表现不佳.
据日本投资信托协会表示,股票投资信托基金12月净流出444亿日圆(5.788亿美元).上月净流出2,737亿日圆,资金净流出规模创三年来最大.
股票信托基金为连续第三个月净流出资金,为1999年2-4月期间以来首次出现.
该协会副总裁Fumio Inui在有关月度数据召开的新闻发布会上称,"投资者一直克制买入投资信托基金,主因该基金全年表现欠佳."
12月整体投资信托基金净流出779亿日圆,为连续第二个月净流出资金,且是2009年2-3月期间以来的首次.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。