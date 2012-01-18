中国环保部敦促水电企业重视环保

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月17日电---中国环境保护部周二称，水电开发企业必须“生态优先“，全面落实水电开发的生态环境保护要求。
环境保护部网站（www.mep.gov.cn）发布的通知称，发展水电要“统筹考虑”，即“考虑经济效益和生态效益、局部利益和整体利益、当前利益和长远利益”。
通知要求，水电开发企业必须确保公众的知情权、参与权、获益权，并强调禁止开发法律法规明确保护的区域。
2005年备受争议的三峡大坝建成後，中国水利大坝建设潮明显降温，因监管机构担忧环境风险和巨额动迁费用，不愿批准新项目上马。
去年5月，温家宝召开会议，反思水电发展，并承认三峡项目引发了严重的社会和环境问题，迫切需要得到解决。
国家能源局上周发布的数据显示，截止2011年底，中国水电装机容量为2.30亿千瓦，另有0.55亿千瓦在建。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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