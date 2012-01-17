〔欧洲汇市〕欧元兑美元跃升至日高,此前德国公布经济景气判断指数强劲

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）

新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。