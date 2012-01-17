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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 18:22 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跃升至日高,此前德国公布经济景气判断指数强劲

路透伦敦1月17日电---欧元/美元EUR=在EBS电子盘跳升至日高1.2800美元,日内上涨1%,因此前德国ZEW公布的经济景气判断数据表现强劲.

德债期货FGBLc1扩大跌幅降至日低139.36,日内下跌50个跳动点.美元/瑞郎CHF=日内跌1%至0.9450瑞郎.(完)

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