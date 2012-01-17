〔西班牙金融〕财政部售出48.8亿欧元国库券,收益率较前次标售下滑

路透马德里1月17日电---西班牙周二售出规模总计48.8亿欧元的12个月与18个月期国库券,顺利通过标普调降该国评级两个级距後的首次信心测试.

12个月与18个月国库券的得标收益率(殖利率)分别降至2.049%与2.399%,前次标售时分别为4.050%与4.226%.西班牙财政部此次发债筹资目标为40-50亿欧元.(完)