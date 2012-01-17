〔欧元区数据〕12月HICP年增率终值降至2.7%,提供央行降息空间

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受益于日圆走软及库存偏低
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
路透布鲁塞尔1月17日电---欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区消费者物价增幅下滑程度超出预期,显示通胀率从11月峰值滑落,并给予欧洲央行(ECB)更多降息空间.
欧元区17国12月通胀年率为2.7%,较初值的2.8%下修.
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。