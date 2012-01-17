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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 18:17 BJT

〔欧元区数据〕12月HICP年增率终值降至2.7%,提供央行降息空间

路透布鲁塞尔1月17日电---欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区消费者物价增幅下滑程度超出预期,显示通胀率从11月峰值滑落,并给予欧洲央行(ECB)更多降息空间.

欧元区17国12月通胀年率为2.7%,较初值的2.8%下修.

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