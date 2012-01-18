《Russell专栏》中国经济韧性十足,大宗商品需求料保持热度

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 丁琦

路透新加坡1月17日电---中国的经济增长数据证明,这一全球最大商品消费国处於合适状态,在如愿实现经济降温的同时又保持足够的韧性,能够充当拉动全球需求的引擎.

包括国内生产总值(GDP)(第四季增长8.9%)、12月工业增加值(增长12.8%)和社会消费品零售总额(增长18.1%)在内的各主要经济指标均好於分析师预期.

虽然第四季GDP增速低於第三季的9.1%,且为两年半以来最低,但12月工业增加值和零售消费的增长步伐实际上在加快,这并不是经济严重放缓的信号.

上述数据足以引发一些投资者的担心:未来数月中国可能不会放松货币政策来支持增长.

但这些担心很可能没有必要,因中国政府也明确表示,预计2012年第一季经济增长将进一步放缓,意味着当局为放松企业信贷环境,可能进一步调降银行存款准备金率.

因此,如果我们预期第一季、或是上半年中国经济将继续略有放缓,随後在下半年重新升温的话,这对大宗商品需求来说意味着什麽呢?

毕竟,几乎所有对资源需求的看多预估都是基於中国的增长因素,而每一个看空观点亦是建立在中国经济转弱和为债务问题所困的欧洲出现衰退的基础上.

有充足理由认为,即便上半年中国经济增长略微放缓,其对原油、铁矿石、铜和煤炭等主要大宗商品的需求仍将保持强劲.

其中最突出的可能要算原油了,中国12月原油表观需求达到每日964万桶的创纪录水准,全年增幅达到6.8%.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

欲浏览中国原油加工,产出图表请点选链接:(link.reuters.com/met95s)

欲浏览中国钢产量图表,请点选链接:(link.reuters.com/vet95s)

欲浏览中国GDP和出口图表,请点选链接:(link.reuters.com/zeq95s)

欲浏览中国原油进口与工业增加值关系图表,请点选链接:(here)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

原油加工量的增加推高了表观需求,随着更多炼油装置的投产,这一趋势或将在2012年延续.

在去年年底前後,中国的日炼油能力增加了多达30万桶,2012年可能再增长50万桶,不过大部分增长可能要等到下半年.

不过,中国显然有加工更多原油的能力,而且若炼油厂认为价格合理,就很可能会这样做.

当然,在国内加工更多石油或意味着燃料净进口减少,但总体原油需求或将继续增长,尤其是如果中国采购更多原油以充实战略储备的话.

2008年全球衰退以来,原油进口量的升降与工业生产增长情况同步,因此,工业生产的复苏也会利好石油需求.

再说说铁矿石和铜,中国对金属的需求增长预期大部分是基於补充库存需求.

虽然12月中国的钢铁日产量已从11个月低点回升,但未来数月或继续保持低迷,这意味着铁矿石进口即便出现增加,也是由於增加储备或是国内矿石生产不足所引起的.

近几个月中国的铜进口亦在持续增长,且12月精炼铜产量增长8%,帮助2011年全年增幅达到14.2%.

虽然这似乎预示着非精炼铜的进口将增加,但另一种可能性是第一季经济增长放缓将令铜需求承压.

若伦敦铜价仍较上海市场更具竞争力的话,将刺激中国增加储备,从而更有可能提振进口.

去年12月,中国发电量同比增长9.7%,2011年全年增长12%,尽管增速低於2010年的13.3%,但这再度证明,从全球标准考量,中国经济增速只是温和放缓且依然保持强劲.

虽然煤炭进口易受价格影响,但2012年中国电力需求将增长9%的预估,将使国内电厂难以获得足够的国产燃料.

中国经济增长数据所最终表明的是,那些寻找经济硬着陆的人将不得不把目光从中国身上移开.

虽然商品需求看起来确有保证,但最後需要警告的一点是,第一季经济表现很可能比较疲弱,月度环比数据可能因农历新年因素而被扭曲.今年的春节落在1月,而2011年则在2月.

尽管该因素可能会使得头两个月的商品需求数据具有误导性,但中国的整体趋势支持坚挺的资源需求,况且还存在增加资源储备的可能性.(完)