〔希腊金融〕三个月期国库券标售收益率较前次略微下滑

欧元债市：公债收益率上扬，受通胀率反弹预期支撑
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透雅典1月17日电---希腊债务管理机构PDMA称,希腊周二售出规模16.25亿欧元的三个月期国库券,收益率(殖利率)较12月时的前次标售下滑4个基点.
此次标债认购倍数为2.90,前次为2.91.得标收益率从前次标售时的4.68%降至4.64%.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
* 10年券殖利率收创近一个月新高 * 短多弃守卖单出笼，殖利率连二日收升 * 市场偏乐观氛围转变，短线观察美债 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.12-1.16% 路透台北3月2日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周四收创近一个月新高。交易员表示，美债殖利率走扬，引短线多单弃守，促该券殖利率再冲高，并连二日收升；后续观察重点仍在美债殖利率走势。 他们指出，因市场估美联储(FED)中旬升息机率升高，美债短线恐难扭转偏空气氛，亦使原偏乐观的台债市场趋谨慎。106/4殖利率冲破得标利率1.134%后，引爆得标者认赔卖单出笼，促殖利率一度冲破1.15%。 〞看来今天是继续反应短多结束的走势，美债短期内要轧空恐怕有点难度，除非(FED主席)叶伦的鸽子突然飞出来。但不容易，叶伦又变成老鹰(鹰派)了。〞一大型证券商交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 一大型银行交易员即称，随着