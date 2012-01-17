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债券 | 2012年 1月 17日 星期二 18:34 BJT

〔希腊金融〕三个月期国库券标售收益率较前次略微下滑

路透雅典1月17日电---希腊债务管理机构PDMA称,希腊周二售出规模16.25亿欧元的三个月期国库券,收益率(殖利率)较12月时的前次标售下滑4个基点.

此次标债认购倍数为2.90,前次为2.91.得标收益率从前次标售时的4.68%降至4.64%.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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