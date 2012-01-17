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债券 | 2012年 1月 17日 星期二 18:35 BJT

〔伦敦美债〕收益率小涨,中国数据好於预期提振冒险意愿

路透伦敦1月17日电---美国公债周二在欧洲市场下跌,中国经济成长数据略好於预期,提振对股市等风险资产的胃纳.

中国国家统计局稍早公布,2011年,中国四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,高於路透调查中值8.7%的水平.2011年度GDP同比增幅达9.2%.[ID:nCN1341706]

德国经济景气数据亦帮助提振冒险意愿,1月ZEW经济景气判断指数为负21.6,远高於12月的负53.8.[ID:nCN1342006]

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