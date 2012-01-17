〔中国债市〕拆借和债市延时交易20分钟,因个别银行存资金缺口--消息

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受益于日圆走软及库存偏低
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
路透上海1月17日电---业内人士周二透露,中国银行间拆借和债券市场延时交易20分钟,至北京时间16:50闭市,因个别机构在闭市前存在资金缺口.
交易员指出,虽然央行今日逆回购纾困资金面窘境,但流动性紧张态势并未完全缓解,个别大型商业银行在闭市时间之前,仍存在较大资金缺口,监管层遂适时延时交易20分钟,确保资金拆借的顺利进行.
"几家同业帐上现红了,不得不临时再找其他机构筹款."华南一商业银行的交易员表示.
央行公告显示,今日在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).[CN/MMTCN](完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。