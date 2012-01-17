〔中国债市〕拆借和债市延时交易20分钟,因个别银行存资金缺口--消息

路透上海1月17日电---业内人士周二透露,中国银行间拆借和债券市场延时交易20分钟,至北京时间16:50闭市,因个别机构在闭市前存在资金缺口.

交易员指出,虽然央行今日逆回购纾困资金面窘境,但流动性紧张态势并未完全缓解,个别大型商业银行在闭市时间之前,仍存在较大资金缺口,监管层遂适时延时交易20分钟,确保资金拆借的顺利进行.

"几家同业帐上现红了,不得不临时再找其他机构筹款."华南一商业银行的交易员表示.

央行公告显示,今日在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).[CN/MMTCN](完)