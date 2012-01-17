〔中国债市〕现券收益率略升,逆回购难解资金窘境令市场延时交易(更新版)

(新增交易员评论和更新报价)

* 市场延时20分钟闭市,因大行存资金缺口

* 逆回购难解资金窘境

* 现券收益率小幅走升

* 春节前料延续盘整态势

路透上海1月17日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅走升.央行启动逆回购纾困资金面窘境,但并未完全缓解紧张态势,个别大型商业银行在传统闭市时间前仍存在资金缺口,监管层遂延时20分钟闭市,保证大行拆借资金的需要.

交易员并表示,央行逆回购略微缓解前期的现券抛压,短期品种收益率涨幅有所放缓,个别中长期债券的收益率甚至小幅走低.另外,稍早公布的去年四季度GDP等数据好於预期,春节前调降存款准备金率的可能性已降低,没有进一步利好的支撑,预计春节前债市将维持盘整的态势.

"通知说本币市场延时20分钟闭市."上海一银行交易员表示,"有几个大行下午4:30的时候还借不到钱,没法填平资金缺口."

他并指出,央行逆回购虽然一定程度上抑制了资金面的继续恶化,但无法缓解流动性紧张态势,个别大型商业银行由於资金缺口较大,在传统的闭市时间前仍没有拆借到足够的资金,监管层适时延长了市场交易时间.

央行公告显示,稍早在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).[CN/MMTCN]

**现券收益率涨势略放缓**

中国去年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但高於路透调查中值8.7%的水平.2011年度GDP同比增幅达9.2%.[ID:nCN1341706]

上海的另一位一银行交易员称."春节前债市不会有大的变动,现在节前降准备金率的可能性不大了."

他并指出,机构忙于借钱,今日几乎无暇交易,但央行逆回购还是对抑制资金面恶化起到积极作用,短券的抛压略微有所减轻,收益率的涨幅也稍微有所放缓.

另外,鉴於去年四季度GDP等数据好於预期,且距离春节假期时间也所剩无几,央行节前调降存款准备金率的可能性很小,债市缺乏利好刺激,再加上近期流动性偏紧,买气不兴令其难以摆脱目前的盘整走势

剩余期限约0.9年的央票1101094券最新双边报tCN1101094=CFXM在3.5099%/3.4981%,上日尾盘为3.4950%/3.4799%.剩余期限近10年的固息国债110019的最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4200%/3.3900%,上日尾盘报3.4300%/3.3900%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 7.5214 7.1468

上日 5.5826 6.1644

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4990/3.4420

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7321/2.6761

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5768/3.5138(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯/林高丽

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