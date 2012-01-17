(重温稿)《综述》政策红利推动人民币国际化,香港借势发展丰富产品池

* 政策红利成人民币国际化最大动力

* 监管层希望离岸人民币自我循环

* 香港借力产品池将愈加丰富

* 相互推动政策与市场缺一不可

记者 毕晓雯

路透香港1月17日电---人民币可回流内地投资的相关政策已被认为是推动人民币国际化的最大红利.香港政府官员及市场人士纷纷表示,人民币FDI(直接投资)及RQFII(人民币境外合格机构投资者)的政策出台,是去年离岸人民币市场贷款大增及点心债澎湃发展之关键.

而借助未来可能出台的更多政策红利,香港将推出更为丰富的人民币产品池,以发挥其人民币国际化重要平台的作用.

香港财经事务及库务局局长陈家强周二就表示,近期将在港交所(0388.HK)上市人民币计价的ETF(股票型上市交易基金)、推动人民币计价的股票发行.而下一步将探讨香港的保险公司可以进入内地的银行间债券市场,以带动人民币计价的保险产品推出.

"离岸人民币市场的快速发展与政策空间有很大的关系,未来将进一步这方面的推动,"陈家强在亚洲金融论坛上称.

他指出,包括香港的保险公司以及养老金,都可以讨论进入内地的债券市场.这也有利於进一步推出人民币的保险产品.

此前中国证券监督管理委员会副主席姚刚称,中国证监会正在考虑进一步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,并考虑利用这个额度在香港发行以内地A股指数为标准的ETF产品在港交所挂牌交易.[ID:nCH0093781]

**人民币FDI政策释放红利**

数位参与该论坛的人士都表示,政策空间是给予人民币离岸市场发展的最大动力.陈家强称,人民币直接投资(FDI)及RQFII(合格的人民币境外机构投资者)政策的出台,是推动香港点心债市场及人民币贷款市场发展的主要动力.

"去年推出的人民币直接投资(FDI),不仅带动了点心债市场的发展,也推动了香港人民币贷款业务的发展,"他指出.

而汇丰银行集团总经理及香港区总裁冯婉眉在会上也透露,由於人民币直接投资政策的推动,香港的人民币贷款业务迅速发展,去年9月底的贷款规模已达120亿元,是年初20亿的六倍.

"由於人民币FDI政策,相信今年会有更多的香港本地及国际企业在港发行点心债,乐观预期有翻倍的可能,"她称.

去年,香港总计发行点心债近1,500亿元,汇丰因此预计,今年发行额或能达到2,600-3,100亿元.

不过,与会的中国人民银行深圳市中心支行行长张建军则表示,由於人民币的资本项下仍未放开,人民币跨境运用还有问题,但在境外已经完全自由流动了,并不受货币发行主体的管制.

"因此,发展的前景更多是当地监管者推动,希望离岸市场有越来越多的人民币产品,以吸引更多的投资者,并形成自我循环体系."他称.

**市场日趋完善**

随着欧债危机的演化,人民币升值预期也越来越弱,境内外市场的人民币波动渐趋於一致.这一市场的显着变化,已成为人民币国际化的有利推动因素.

与会的中银香港(2388.HK)副总裁高迎欣就表示,离岸人民币市场正经历着出世以来最大的变化,"市场化"的特征越来越明显了.

"随着人民币升值概念的走弱,包括即期和远期汇差,境内外市场都越来越趋於一致."他称.

高迎欣指出,在这一新的现象下,企业对人民币的需求更多是出自于实际的需要,商业银行的人民币资产与负债也越来越趋於平衡.而且,香港以外的区域,也不断加入了人民币的使用中.

中银香港此前已表示,计划於今年6月25日起,将人民币即时支付结算服务时间延长五小时至晚上11点半.因该时段覆盖欧美办公时间,因此将吸引更多欧美银行使用香港的人民币清算服务,以推动人民币国际化的进程.

金管局也携手英国伦敦,共同成立了离岸人民币推进小组,共同发挥两个金融城在人民币国际中的协调作用.

香港金融管理局周二并宣布,进一步放松对本地银行人民币的风险监管,从而有利金融市场人民币相关产品的交易活跃度.根据金融局公布的细则,风险监管的放松主要体现在两个方面:一是机构持有的离岸人民币主权债券及内地银行间债市部分高信用等级债券,将被计入25%的储备资产,而此前仅有人民币存款可当作储备资产;此外机构持有人民币的净头寸放宽至20%,原先为10%.

该消息也刺激人民币的买兴,DF(远期)CNHFWD=及NDF(不可交割远期)CNYNDFOR=市场上的美元/人民币即刻下跌.(完)