(重温稿)〔路透专访〕中兴通讯料今年智能手机出货翻倍,提升手机业务盈利表现--高层

* 中兴通讯今年智能手机出货量至少同比翻倍

* 2011年智能手机出货量超过1,200万部原目标

* 不迟于第三季度在中国推出Windows手机

记者 黄运涛/李千仪

路透香港1月17日电---中国主要电信设备制造商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)高层周二称,2011年该公司的智能手机出货量已超过1,200万部的原定目标,料今年智能手机出货量至少同比翻倍,并进一步改善手机业务的盈利表现.

中兴通讯手机市场营销部部长吕钱浩在接受路透专访时做上述表示.他并透露,公司拟不迟於今年第三季度在中国市场推出搭载微软(MSFT.O)WINDOWS操作系统的智能手机,公司正与中国三家电信运营商就销售WINDOWS手机接洽.

"如果说中兴以前是一个优质的包工头,盖的'公寓房'价廉物美,那麽现在我们要做一个房地产开发房,开始向建设'高档小区'转变."吕钱浩说,其手机市场定位正由中低端向中高端转型,因如果仅单纯追求出货规模,将难以提升盈利能力.

中兴通讯总裁史立荣去年底在一个采访中对路透表达过类似的观点,即现时已不将出货量做为最主要目标,而开始将研发和市场投入重点转向利润率更高的智能手机.[ID:nCH0087769]

中兴通讯财报显示,去年第二、三季度手机营收大幅上涨,但利润逐步下滑,这被一些投资者视为非常冒险的举措:以薄利争夺市场份额.

该公司此前主要在新兴市场销售低价功能手机,而如今正向利润更加丰厚的智能手机市场进军,其生产的智能手机大多采用谷歌(GOOG.O) Android操作系统,大部分中兴手机售价在千元人民币左右.

**中国和美国为两大引擎**

包括平板电脑和智能手机在内的新型移动设备是近来科技领域的亮点,中兴亦对炙手可热的消费电子品市场寄予厚望.中兴早先曾提出手机收入占公司总收入半壁江山的目标,但尚未实现,最近五年一直维持在27%左右.

"中兴手机正在转型,智能手机占的收入越来越大,而产品结构的转型有助於我们提升ASP(Average Selling Price,单机售价)."吕钱浩表示.

以运营商定制手机起家的中兴,在市场宣传上一直比较低调,但近年来正将战略调整为提高单机价格和品牌影响力.

去年,中兴在美国和欧洲发布了WINDOWS智能手机.除中兴外,宏基(2353.TW)、富士通(6702.T)也正计划向市场推出新的Windows手机,加入另外三家企业--三星电子(005930.KS)、HTC(2498.TW)与LG电子(066570.KS)的行列中.

"中国和美国市场会是今年智能手机增长的两大引擎."吕钱浩说,中国市场占中兴智能手机出货量的约35%-40%,但其目前在美国的市占率仍较低.

中兴和华为都将目光锁定全球最大的电信市场之一的美国.中兴供应的低价产品,对美国运营商具有相当大的吸引力,因後者正在尽力扩大智能手机客户群.

中兴2011年手机出货量目标为8,000万台以上(其中智能手机约占1,200万台),高於其在中国的主要竞争对手华为[HWT.UL],後者去年手机发货目标为6,000万台.

根据ABI Research、IDC、Strategy Analytics等第三方调研机构发布的2011年第三季度报告,中兴均被列为全球第四大手机制造商,落後于诺基亚NOK1V.HE、三星电子和LG电子.

中兴通讯第三季度净利为2.99亿元人民币,同比下降38%,逊於市场预期.

中兴通讯H股周二收报24.75港元,升2.06%,过去一个月累计上涨2.75%.(完)