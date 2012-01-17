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债券 | 2012年 1月 17日 星期二 22:59 BJT

〔标题新闻〕美司法部加紧对标准普尔金融危机期间抵押贷款支持证券评级操作的调查-WSJ

WSJ指美国华尔街日报.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8CH312]

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