〔美国股市〕开高,受中国经济数据带动

路透纽约1月17日电---美国股市周二开高,因中国经济数据促使市场认为中国政府可能采取行动刺激经济成长,这盖过了近期欧洲国家评级被下调和银行业绩好坏不一的影响.

中国国家统计局稍早公布,四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,但不及三季度的成长9.1%.去年去年GDP增幅则为9.2%,低於2010年时的扩张10.4%.[ID:nCN1339356][ID:nCN1339444]数据暗示中国政府可能试图利用货币政策在短期内提振经济.

花旗(C.N)股价下跌4.3%,至29.44美元,此前该行公布的季度获利不及预期,富国(WFC.N)股价上扬1.3%,报29.99美元,此前富国公布的季度获利较预估多0.01美元.

道琼工业指数.DJI升70.99点,或0.57%,至12,493.05点.标准普尔500指数.SPX涨8.83点,或0.68%,至1,297.92点,Nasdaq指数.IXIC升24.33点或0.90%,至2,735.00点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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欧洲股市报导........[.EUCN]

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